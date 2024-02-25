شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نقاط تفصل بتروجت عن العودة للدورى الممتاز وصراع بين دجلة والمحلة على الوصافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب فريق بتروجت، بقيادة سيد عيد، من العودة للدورى الممتاز الموسم المقبل، حيث يواصل صدارة ترتيب دورى المحترفين مجموعة الصعود، بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه وادى دجلة وغزل المحلة صاحبى المركزين الثانى والثالث، بعد مرور 3 جولات من مرحلة الصعود، والتى تشهد ندية كبيرة وإثارة بهدف حصد بطاقتى الصعود المباشر للدورى الممتاز، فيما يدخل صاحب المركز الثالث دورة رباعية مع أوائل القسم الثانى ب، على بطاقة التأهل الثالثة للممتاز.

ونجح بتروجت فى الوصول للنقطة 50 بعد الفوز على طنطا بهدفين مقابل هدف، ليحتاج 10 نقاط لحسم العودة للدورى الممتاز الموسم المقبل، بغض النظر عن نتائج باقى الفرق، في المباريات الستة المتبقية.

صراع الوصافة

وتشهد وصافة الترتيب صراعا كبيرا بين وادى دجلة مع غزل المحلة، حيث يمتلك الفريقان نفس النقاط 42 نقطة قبل 6 مباريات على النهاية، حيث إن المركز الثانى يؤهل صاحبه للدورى الممتاز مباشرة، أما المركز الثالث سيخوض دورة رباعية مع أوائل القسم الثانى ب، على بطاقة التأهل الثالثة للممتاز.

واصل بتروجت ابتعاده بصدارة ترتيب دورى المحترفين بفوزه على طنطا بهدفين مقابل هدف، ليصل رصيده إلى 50 نقطة، بينما تجمد رصيد أبناء السيد البدوى عند 32 نقطة ضمن الجولة الثالثة من المرحلة الثانية للمسابقة.

وفى إطار مباريات الجولة نفسها استعاد وادى دجلة ذاكرة الانتصارات من جديد بالفوز على السكة الحديد بثلاثية مقابل هدف رافعًا رصيده إلى 42 نقطة في وصافة جدول الترتيب، كما نجح حرس الحدود في خطف الفوز من بروكسى بهدف مقابل لا شيء في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء رافعا رصيده إلى 41 نقطة، كما استطاع راية الفوز على لافيينا بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 37 نقطة في المركز الخامس.