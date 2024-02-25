شكرا لقرائتكم خبر عن 9 ميداليات حصاد مصر فى بطولة العالم للتجديف داخل الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على بطولة العالم للتجديف داخل الصالات (الأرجوميتر)، التى أقيمت فى المركز الأولمبي بالمعادى، وشهدت البطولة نتائج استثنائية لمنتخب التجديف المصري، حيث تمكن من تحقيق نتائج تاريخية، بما فى ذلك إنجازات كبرى لذوي الهمم، حيث وصل رصيد مصر فى البطولة إلى 9 ميداليات.

وفي سلسلة من السباقات القوية، تألق اللاعبون المصريون وتمكنوا من الفوز بـ 9 ميداليات متنوعة، حقق الذهبية محمد علاء قوطة، وتوج ياسين مصطفى توفيق بالميدالية الفضية، وحققت اللاعبيتان نور الهدى عرفة وميام الدمياطي، الميداليتين البرونزيتين .

وعلى مستوى ذوى الهمم حقق الذهبيات زهراء أبو زيد محمد ، علاء حسن إبراهيم ، بينما حقق يوسف بكر ورداني، ومحمود على الميدالية الفضية لكل منهما، كما حقق يوسف بكر ورداني الميدالية البرونزية.

وشهدت البطولة حرمان اللاعب علاء حسن إبراهيم من الميدالية الفضية في سباق 2000 متر PR1، بعد أن حققها بسبب عدم ارتداء اللاعب الحزام لربطه بالجهاز وفقا لتصنيفPR1.