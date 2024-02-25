شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. محاضرة لكولر وتدريبات استشفائية وانتظام كريم نيدفيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة صباح اليوم، استعداداً لمواجهة بلدية المحلة فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، للنادى الأهلى، محاضرة نظرية للتأكيد على العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمباريات المقبلة. وخاض مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية على هامش المران، بينما أدى بقية اللاعبين فقرات خططية متنوعة.

وعاد الأهلى للتدريبات بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب العودة من غانا والفوز على فريق ميدياما بهدف دون مقابل فى اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وشارك كريم نيدفيد لاعب الأهلى فى التدريبات الاستشفائية على هامش المران، وخاض اللاعب تدريباته مع مجموعة اللاعبين الذين اكتفوا بتدريبات استشفائية ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني عقب العودة من غانا والفوز على فريق ميدياما. وكان «كريم» قد اشتكى من الآم بسيطة فى عضلة السمانة خلال مباراة ميدياما التي حسمها الفريق لصالحه بهدف نظيف سجله حسين الشحات.

وبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، رحلة استكشاف بلدية المحلة بمشاهدة مبارياته بالدوري الأخيرة، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالمسابقة.