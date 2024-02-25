شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة مصر قبل ختام تصفيات أمم أفريقيا لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب السلة "رجال" مع كوت ديفوار، اليوم الأحد، فى ثالث جولات المرحلة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 التى تقام بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، وتختتم اليوم.

وقبل المباراة الأخيرة فى التصفيات، يتصدر المنتخب المصرى ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط، بعد الفوز فى أول مباراتين أمام أفريقيا الوسطى ومدغشقر على الترتيب.

ويقع المنتخب المصرى في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات كل من كوت ديفوار ومدغشقر وأفريقيا الوسطى.

وجاء ترتيب مجموعة مصر كالتالى..

1- مصر 4 نقاط

2- كوت ديفوار 4 نقاط

3- مدغشقر 2 نقطة

4- أفريقيا الوسطى 2 نقطة.