شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تهزم ألمانيا وتتأهل لربع نهائي كأس العالم لسلاح الشيش "رجال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل منتخب مصر لرجال سلاح الشيش إلى ربع نهائي منافسات الفرق ببطولة كأس العالم المقامة في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 22 وحتى 25 فبراير الجاري، بعد الفوز على منتخب ألمانيا بنتيجة 45-30.

وشارك في مباراة اليوم كل من علاء الدين أبوالقاسم ومحمد حمزة بالإضافة إلى اللاعب الصاعد عبدالرحمن طلبة، فيما مثل المنتخب الألماني كل من "ألكيساندر كاهل"، "باول لوكا" و"لويس كلين".

ومن المنتظر أن يواجه منتخب الرجال نظيره المنتخب الياباني في مباراة ربع النهائي في تمام الواحدة والربع ظهرًا.

وتضم قائمة منتخب الرجال، المشاركة على صعيد الفرق، كل من علاء الدين أبوالقاسم ومحمد حمزة ومحمد عصام وعبدالرحمن طلبة.

وتشهد البطولة مشاركة 396 لاعبا ولاعبة يمثلون 52 دولة مختلفة.

والدول المشاركة في البطولة هي: الجزائر، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، كندا، تشيلي، الصين، كوت ديفوار، كولومبيا، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، أسبانيا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، اليونان، هونج كونج، المجر، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، لبنان، المغرب، ماليزيا، مالي، بيرو، بولندا، البرتغال، بورتوريكو، قطر، السنغال، سنغافورا، صربيا، سويسرا، تايوان، تونس، تركيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزباكستان، جامايكا، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة.