ناشئات الصيد تهزمن الزمالك.. وفريق الناشئين يتفوق على استرن كومباني ببطولة الجيزة للطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - فازت ناشئات صيد الدقي للكرة الطائرة تحت ١٣ علي نادي الزمالك، فى المواجهة التى جمعتهما علي ملعب الصيد بالدقي في اطار مباريات دور الثمانيه ضمن منافسات بطولة منطقة الجيزة.



ضمت قائمة الفريق اللاعبات: عليا هيثم، يارا هيثم امين، روان ايهاب، دارين محمد، مريم باسم، كرمه عمرو، مليكة احمد، جومانا محمد، فريدة على، روضة طارق، لارا عمرو، سما خالد، ليلة اسامه، مريم احمد، حبيبة محمد، ريتاج خالد، جني وليد، ملك هشام، سما محمد، نور احمد، رودينا حسام، جني ياسر، دانية عمرو.



الجهاز الفني والاداري:

رئيس جهاز الكرة الطائرة محمود غزال، مدير قطاع الناشئات طارق السعدي، مدرب الفريق وليد عبد العزيز، اداري الفريق ناصر محمد، اداري الفريق عادل مصطفي، طبيب الفريق دكتورة فاطمه، احمد عارف ومحمد سلامه فني ملاعب.



كما حقق فريق تحت 13 سنة ناشئين للكرة الطائرة بصيد الدقي، الفوز على نظيره على نادى استرن كومباني، بنتيجة 3 / صفر، ليعتلي صدارة ترتيب المجموعة ببطولة منطقة الجيزة.



ضمت قائمة اللاعبين: يوسف عمرو عمر، على احمد على، عزالدين اكرم ابراهيم، عمر شريف محمد، اسر احمد عبد الرحمن، ابراهيم احمد مرتضى، سليم محمد صلاح، ادم وليد متولى، أدهم المليجي، مالك احمد بكر، فارس باسم أبوبكر، عابد احمد عبدالكريم، على حاتم محمد، كريم محمد أمجد، كريم عمرو لبيب، عمر أحمد عبدالله، ادم محمد فتحي، عبد الله احمد سمير، ياسين علاء الدين، مصطفي شريف محمد، ادم مروان محمد، مالك.



الجهاز الفني والاداري:

محمود غزال رئيس جهاز الكرة الطائرة، جاسر نشأت مدير قطاع الناشئين، علاء حزين مدرب الفريق، دكتور احمد اشرف طبيب الفريق، شعبان عبد الصبور المدير الإداري، هاني عارف اداري القطاع، علي محمد اداري قطاع الميني، مسعد جمعه فني ملاعب.