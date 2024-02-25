شكرا لقرائتكم خبر عن فيرجوني يصل القاهرة للتفاوض حول تدريب منتخب مصر للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل المدير الفني الإيطالي أنجولينو فيرجوني إلى القاهرة بدعوة من مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، للتفاوض معه بشأن تدريب منتخب مصر للكرة الطائرة.

ومن المقرر أن يجتمع المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للطائرة مع الإيطالي أنجولينو فيرجوني غدًا الاثنين.

ويمتلك الإيطالي تاريخًا كبيرًا كما يتميز بقوة الشخصية، وقد تولى خلال الفترة من 1987 وحتى 1997 منصب المدرب المساعد للمنتخب الإيطالي الأول للرجال، وتولى تدريب المنتخب الإيطالي للسيدات في عام 2000، كما تولى تدريب منتخب هولندا للسيدات خلال الفترة من 2001 وحتى 2004، ثم تولى تدريب فريق أجيل تيركيفاتي الإيطالي، واتجه بعد ذلك إلى روسيا، كما قام بتدريب فريق باكو في أذربيجان عام 2014.

وتولى فيرجوني تدريب المنتخب المصري الأول في عام 2015، وتولى تدريب فريق فيرونا الإيطالي خلال الفترة من 2016 وحتى 2019، وتولى تدريب منتخب إيطاليا للشباب تحت 21 سنة في عام 2020.

وقد استطاع أنجولينو فيرجوني التتويج بالعديد من الألقاب وتحقيق الكثير من الإنجازات أبرزها، التتويج ببطولة العالم عام 1995 عندما كان مدربًا مساعدًا لمنتخب إيطاليا، بالإضافة إلى الحصول على بطولة البحر المتوسط في عام 1991 وذهبية الأولمبياد عام 1996.

بالإضافة إلى حصده لقب الدوري العالمي مرتين عام 1990 و 1994 عندما كان مدربًا مساعدًا، كما حقق لقب بطل أوروبا 4 مرات، بالإضافة إلى التتويج ببطولة أوروبا للسيدات.

وفي عام 2021، حصد الإيطالي لقب بطولة العالم مع منتخب إيطاليا للشباب والميدالية الفضية في بطولة أوروبا وذلك عندما كان مديرًا فنيًا للمنتخب.

كما حقق البطولة الأفريقية مع المنتخب المصري عام 2015، وأيضًا البطولة العربية، وذهبية الدوري العالمي، بالإضافة إلى حصد لقب دوري أذربيجان للكرة الطائرة للسيدات عام 2014 والتتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي عام 2004.