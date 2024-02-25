شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يغادر إلى الجونة استعدادا لمواجهة الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة فريق الإسماعيلى، منذ قليل، إلى محافظة البحر الأحمر لمواجهة الجونة على استاد خالد بشارة، فى إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من دورى Nile.



إيهاب جلال

واختار إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلى 23 لاعبا فى قائمة الدراويش استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها الاثنين المقبل، باستاد خالد بشارة، فى إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من دورى Nile.



الإسماعيلي

وجاءت قائمة الإسماعيلى لمواجهة الجونة كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، كمال السيد، عبد الله جمال

الدفاع: محمد دسوقى، محمد نصر، حمدى النقاز، عصام صبحى، حاتم سكر، عبد الكريم مصطفى

الوسط: محمد حسن، محمد بيومى، محمد عبد السميع، عمر الساعى، محمد زيدان، عبد الرحمن مجدى، عبد الله حسنى، هشام محمد، بشار أشرف، إيريك تراورى

الهجوم: عبد الرحمن الدح، على الملوانى، نادى فرج



إيريك تراورى

ويفقد فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، 7 لاعبين هم كل من الحارس محمد فوزى ومحمد مخلوف للإصابة، بالإضافة إلى أحمد الشيخ ومروان حمدى لعدم الجاهزية الفنية، وباسم مرسى ومحمد هاشم وأحمد محسن للاستبعاد الفني.

ويتطلع الإسماعيلى لاستكمال مسيرة النتائج الإيجابية بعد الفوز على سيراميكا والتعادل مع الزمالك فى آخر جولتين.

ويستعيد الإسماعيلى جهود لاعب وسط الارتكاز محمد حسن في مواجهة الجونة، وذلك بعد انتهاء إيقافه في مواجهة الزمالك الأخيرة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

بذلك تكون صفوف الإسماعيلى مكتملة باستثناء الإصابات التي يعاني منها رباعي الفريق محمد عبد السميع ومروان حمدي ومحمد مخلوف ومحمد فوزي حارس المرمى.