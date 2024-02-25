شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: خوض الأهلى كل مؤجلات الدور الأول قبل تحديد المشاركين فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لم يخطرهم بتحديد الفرق المشاركة فى بطولات أفريقيا الموسم المقبل، سواء دورى الأبطال أو الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنه حتى الآن لم يبلغهم الاتحاد الأفريقي بالموعد المحدد لتحديد هذه الفرق، ولكن إذا طلب الكاف هذه الأندية فاللائحة تنص على أن الاختيار وفقا لنتائج وجدول ترتيب الدور الأول، بشرط أن الأهلى يلعب وينهى كل مباريات الدور الأول المؤجلة له.

على صعيد متصل، قرر اتحاد الكرة تقديم طلب للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتنظيم دورات تدريبية pro لتكون مصر ثاني دولة أفريقية بعد المغرب تقيم هذه الدورات. وأجرى اتحاد الكرة دورات تدريبية لمدربي الدوري المصري لاستخراج الرخصة A، بدأت فى مارس 2023 وانتهت في يونيو من نفس العام.

وشارك فى الدورة 25 مدربا ومدربة هم: على ماهر ومحمد عبد الكريم وعبد الظاهر السقا ومجدى عبد العاطى وعادل مصطفى وأمير عبد العزيز وعبد الباقى جمال وأحمد عبد المقصود وأمير عمر النور وخالد على ووليد سليمان وعمر إسلام ومحمد سعد وإسلام يوسف وأحمد عبده وخالد جلال وأميرة محمد وطارق سليمان وطلعت محرم وأحمد أيوب وعماد النحاس وميرهان يحيى ومحمد كمال ووائل رياض ومصطفى لطفى.

فى سياق آخر، حددت رابطة الأندية المصرية موعد مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك في الدور الأول والثاني من مسابقة الدوري للموسم الحالي 2023 / 2024، بعد إعلان جدول المسابقة حتى الأسبوع الـ30.

وتقام قمة الدور الأول بين الأهلي والزمالك فى السابعة مساء يوم 15 أبريل باستاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع العاشر من عمر مسابقة الدوري المصري، بينما تقام قمة الدور الثاني يوم 25 يونيو بالجولة الـ27 من عمر الدوري.