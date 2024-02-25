شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عاطف يقود هجوم مودرن فيوتشر أمام سوبر سبورت فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تامر مصطفى، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، تشكيل الفريق لمواجهة سوبر سبورت الجنوب أفريقي فى الكونفدرالية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: باسم علي، خالد رضا، علي الفيل، محمد ربيعة

وسط: غنام محمد، محمد نصير، علي زعزع، هشام عادل

هجوم: أحمد عاطف، علي ياسر

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، طارق طه، احمد كباكا، محمد زعلوك، محمد فاروق، محمد صادق، محمد محمود، عمر وائل، محمود رزق.

ويحل مودرن فيوتشر ضيفًا على سوبر سبورت الجنوب، فى الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة وجنوب أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على ملعب بيتر موكابا والذي يقع بمدينة بولوكوان الجنوب أفريقية.