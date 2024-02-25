شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الأندية المصرية أمام الليبية قبل مواجهة الزمالك وأبو سليم.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبى فى السادسة مساء اليوم، الأحد، باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

تكمن الغلبة للأندية المصرية فى مواجهة الليبية قبل لقاء الزمالك وأبو سليم برصيد 23 انتصاراً و7 تعادلات و11 هزيمة خلال 41 مواجهة سابقة.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، ويحتل أبو سليم المركز الثانى برصيد 9 نقاط، وساجرادا الأنجولى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وسوار الغينى في المركز الرابع بدون نقاط.

من جانبه حذر البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، اللاعبين من التهاون أمام مرمى المنافس، أو التسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك الفريق الليبى، ويمنحه دفعة معنوية لحصد الثلاث نقاط، واهتم الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات أبو سليم لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وطالب جوميز لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى أبو سليم الليبى وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.