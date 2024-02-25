شكرا لقرائتكم خبر عن موعد قمة الأهلى والزمالك فى نهائى سوبر سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مواجهة قوية أمام الزمالك مساء غد، الاثنين، فى نهائى السوبر المحلى لموسم 2023-2024 على صالة اتحاد الشرطة الرياضى.



موعد مباراة الأهلى أمام الزمالك فى نهائى سوبر سيدات الطائرة موعد مباراة الأهلى أمام الزمالك فى نهائى سوبر سيدات الطائرة

تقام مباراة الأهلى أمام الزمالك فى الثامنة مساء غد، الاثنين، عقب لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع الذى يجمع بين سبورتنج والصيد.

وتأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك إلى النهائى بالفوز على نظيره سبورتنج بنتيجة 3-0 فى إطار دور نصف نهائى، بينما تأهل الأهلى بالفوز على الصيد بنفس النتيجة.

فيما تقام اليوم، الأحد، مواجهتا نصف نهائى السوبر المحلى لرجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023 / 2024 على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة، التى تستضيف النهائى أيضاً بعد غد الثلاثاء ويشهد هذه الدور مواجهتى الزمالك أمام بتروجت الساعة 6 مساءً، بينما يلتقى الأهلى مع الطلائع الجيش الساعة 8 مساءً.

ووافق الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة مؤخرًا على إقامة البطولة الإفريقية للأندية للكرة الطائرة رجال وسيدات في مصر حيث ينظم النادي الأهلي البطولتين.

من ناحية أخرى، استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة على ترشيح المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، فى منصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقي خلال الكونجرس الذى سيعقد فى أغسطس المقبل