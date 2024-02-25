سيراميكا يستعيد خدمات أحمد ياسر ريان أمام المقاولون العرب فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق سيراميكا ، بقيادة أيمن الرمادى، خدمات مهاجمه أحمد ياسر ريان أمام المقاولون العرب، فى المباراة المقرر لها الأول من مارس المقبل، فى إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من دورى nile.

وغاب أحمد ياسر ريان عن سيراميكا فى مباراتى الجونة وبلدية المحلة للإيقاف، بعد حصوله على طرد أمام الإسماعيلى بعد التدخل بقوة على لاعب الإسماعيلى.

ويعود أحمد ياسر ريان لقائمة فريق سيراميكا أمام المقاولون بعد انتهاء الإيقاف، ما يمنح أيمن الرمادى خيارات إضافية بوجود النيجيري جون إيبوكا ومروان عثمان الذى تألق في آخر مباراتين للفريق.

وحقق فريق سيراميكا فوزا صعبا على بلدية المحلة بخمسة أهداف مقابل 3 أهداف، فى المباراة التى أقيمت بينهما، فى إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري nile.

افتتح حسام أشرف أهداف الشوط الأول فى الدقيقة 10 بعدما استغل تمريرة متقنة وحولها فى شباك محمد بسام، وتعادل محمد إبراهيم لسيراميكا فى الدقيقة 17 من ركلة جزاء حصل عليها جون إيبوكا، وتقدم النيجيرى صديق أوجولا لسيراميكا فى الدقيقة 34 بعد تمريرة من أحمد بلحاج، وأضاف أحمد بلحاج الهدف الثالث لسيراميكا فى الدقيقة 61، وقلص حسام أشرف النتيجة بالهدف الثانى لبلدية المحلة فى الدقيقة 70، وأحرز رجب نبيل الهدف الرابع لسيراميكا فى الدقيقة 72 من رأسية رائعة بعد عرضية محمد شكرى، وسجل محمد صابر مدافع بلدية المحلة الهدف الثالث لفريقه فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وخطف مروان عثمان الهدف الخامس لسيراميكا فى الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع بعد استغلال خطأ قاتل من مدافع بلدية المحلة.

بهذه النتيجة رفع فريق سيراميكا رصيده إلى 18 نقطة ليتقدم إلى المركز السادس فى ترتيب دورى Nile، بعدما خاض 12 مباراة، وتمكن من تحقيق الفوز في 5 مباريات وخسر 4 لقاءات وتعادل في 3 لقاءات.