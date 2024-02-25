أبطال التجديف البارالمبي يحصدون 5 ميداليات ببطولة العالم داخل الصالات

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى لاعبو منتخب مصر للتجديف البارالمبي مشاركتهم في بطولة العالم للتجديف داخل الصالات "الأرجوميتر"، حيث شهدت البطولة مشاركة منتخب التجديف البارالمبي في بطولة العالم للمرة الأولى وحققوا نتائج متميزة في البطولة التي استضافتها مصر في المركز الأولمبي بالمعادي.

وشهدت نتائج أبطال مصر إنجازات غير مسبوقة، حيث فازت زهراء أبو زيد بالميدالية الذهبية في سباق 500 متر PR1 بزمن قدره 02:27.9 دقيقة، وفاز علاء حسن إبراهيم بالميدالية الذهبية في سباق 500 متر PR1 بزمن قدره 01:43.1 دقيقة، وأحرز يوسف بكر ورداني الميدالية الفضية في سباق 500 متر PR2 بزمن قدره 01:41.0 دقيقة، وحصد محمود علي الميدالية الفضية في سباق 500 متر PR3-II بزمن قدره 1:40.5 دقيقة، بالإضافة إلى ذلك حصل يوسف بكر ورداني على الميدالية البرونزية في سباق 2000 متر PR2 بزمن قدره 07:51.0 دقيقة.

وتعرض علاء حسن إبراهيم لواقعة غير مسبوقة، حيث حقق علاء الميدالية الفضية في سباق 2000 متر PR1، إلا أن الاتحاد الدولي للتجديف قرر سحب الميدالية بسبب عدم ارتدائه لحزام لربطه بالجهاز وفقا لتصنيفPR1.

واحتلت آيات ابراهيم المركز الرابع في سباق 500 متر pr3 والمركز السادس في سباق 2000 متر pr3.

وأعرب الدكتور عمرو النوري رئيس الاتحاد المصري للتجديف، عن سعادته البالغة بالإنجازات التاريخية التي حققها أبطال منتخب مصر للتجديف على مستوى الأسوياء وذوي الإعاقة، وأشاد بدور الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني للتجديف.

من جانبه أشاد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية بما حققه أبطال منتخب التجديف البارالمبي في بطولة العالم داخل الصالات، وهنأ مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف برئاسة الدكتور عمرو النوري على ما تحقق من نتائج، مشيدا بالتعاون الكبير بين اللجنة البارالمبية والاتحاد المصري للتجديف.

جدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتهدف اللجنة البارالمبية المصرية لتأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 وتحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة المصرية.