"تدريبات استشفائية لنيدفيد ومحاضرة كولر".. الأهلي يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة بلدية المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة بلدية المحلة في الدوري المصري الممتاز، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب العودة من غانا.



وعقد المدير الفني للفرق مارسيل كولر محاضرة نظرية مع اللاعبين، للتأكيد على العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمباريات خلال الفترة المقبلة.



وخاض مجموعة من اللاعبين بالفريق تدريبات استشفائية على هامش المران، بينما أدى بقية اللاعبين فقرات خططية متنوعة.

وشارك اللاعب كريم وليد "نيدفيد" في التدريبات الاستشفائية، على هامش مران الفريق، بعد شكواه من الآم بسيطة في عضلة السمانة، خلال مباراة ميدياما الماضية بدوري أبطال أفريقيا.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره بلدية المحلة، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 فبراير الجاري، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري.