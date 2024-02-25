جوميز يلقي التعليمات الأخيرة للاعبي الزمالك قبل التوجه لملعب مواجهة أبو سليم

محمد اسماعيل - القاهرة - قام البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك بإلقاء المحاضرة الفنية الأخيرة على اللاعبين داخل فندق الإقامة بالجزائر، قبل التوجه للملعب استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي.

ويلتقي الزمالك أمام أبو سليم الليبي، في السادسة مساء اليوم الأحد ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، على ملعب 19 مايو بمدينة عناب الجزائرية.

ووفقا للمركز الإعلامي بنادي الزمالك، أكد البرتغالي جوميز، على كل لاعب الالتزام بالأدوار الفنية داخل الملعب، وشرح خطة اللقاء قبل التوجه إلى ملعب المباراة بعد قليل.

كما عقد جوزيه جوميز اجتماعاً مع الجهاز المعاون بالكامل قبل المحاضرة الفنية، لوضع اللمسات الأخيرة لخطة الفريق في اللقاء.

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الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم بالكونفدرالية