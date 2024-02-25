"في جنينة شاليه السخنة".. مدحت شلبي يحكي بدايات مصطفى شوبير ومفاجأته لوالده

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي مدحت شلبي، كواليس بداية مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول للنادي الأهلي، مع كرة القدم، في ظل التألق الذي يعيشه حاليا.

قال مدحت شلبي، في برنامجه عبر قناة "إم بي سي مصر": "مصطفى شوبير، من الحراس الواعدين، وأتذكر حينما كنت أتواجد في منزلي بشاليه العين السخنة، وكان بجواري هناك منزل أحمد شوبير، وكان وقتها مصطفى صغيرا في السن يأتي في جنينة المنزل للعب الكرة".

أضاف: "حينما كنت ألعب أنا وشوبير، مع مصطفى ونقوم بالتسديد عليه، شاهدنا مستوى كان مفاجئا لوالده، خاصة وأن الحارس كان مستواه مبشرا جدا جدا، في التصدي والإصرار".

أوضح: "مصطفى شوبير كان يتمتع من صغره بشغف وموهبة، وهو حارس واعد جدا جدا، ويستحق التواجد بشكل أساسي، وليس في هذا التوقيت فقط، ولكن أيضا حين يعود محمد الشناوي".

جدير بالذكر، أن مصطفى شوبير يحرس مرمى النادي الأهلي في الوقت الحالي، بشكل أساسي، في ظل إصابة محمد الشناوي، بخلع في الكتف، خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية.

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