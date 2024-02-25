المدير الرياضي لبايرن ميونخ يعلق على إمكانية تولي تشافي ألونسو القيادة الفنية للفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

علق المدير الرياضي لبايرن ميونخ بايرن ميونخ الألماني كريستوفر فرويند، على الأنباء المنتشرة خلال الفترة الماضية، عن دخول النادي البافاري في مفاوضات مع الإسباني تشافي ألونسو المدير الفني لفريق بايرن ليفركوزن، لتولي القيادة الفنية للفريق مع بداية الموسم المقبل.

وقال فرويند في تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورت" الألمانية: "بالنسبة لنا التعاقد مع تشافي ألونسو في الوقت الحالي، ليس مطروحاً للمناقشة الآن".

وأضاف: "يجب أن نعمل لضمان قضاء ثلاثة أشهر أخرى ناجحة وجيدة، مع المدرب الحالي للفريق توماس توخيل".

وكانت إدارة بايرن ميونخ أعلنت في وقت سابق، رحيل الألماني توماس توخيل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وكشفت تقارير صحفية خلال الفترة الماضية، عن دخول إدارة بايرن ميونخ في مفاوضات مع الإسباني تشافي ألونسو، لتولي القيادة الفنية للفريق خلفاً لتوماس توخيل، مع بداية الموسم المقبل.

ويحتل فريق بايرن ميونخ المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 53 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن المتصدر بايرن ليفركوزن صاحب الـ 61 نقطة.