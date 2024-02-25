شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الزمالك قبل مواجهة أبو سليم الليبى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبى فى السادسة مساء اليوم، الأحد، باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ترتيب مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية:

الزمالك.. برصيد 10 نقاط.

أبو سليم الليبي.. برصيد 9 نقاط.

ساجرادا إسبيرنسا الأنجولي.. 4 نقاط.

سوار الغيني.. دون نقاط

مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية

ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم، ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

جدول مباريات الزمالك في الكونفدرالية2024

الجولة الخامسة: الزمالك وأبو سليم الليبي يوم 25 فبراير 2024

الجولة السادسة: الزمالك وسوار الغيني يوم 3 مارس 2024

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك فى الكونفدرالية 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك فى مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.