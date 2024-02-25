شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى المحترفين بمرحلة الصعود.. صراع نارى لحسم بطاقات التأهل للممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى فريق بتروجت، بقيادة سيد عيد، ترتيب دورى المحترفين مجموعة الصعود برصيد 50 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه وادى دجلة وغزل المحلة صاحبى المركزين الثانى والثالث، بعد مرور 3 جولات من مرحلة الصعود.

وتشهد مباريات دورى المحترفين ندية كبيرة وإثارة بهدف حصد بطاقتى الصعود المباشر للدورى الممتاز، فيما يدخل صاحب المركز الثالث دورة رباعية مع أوائل القسم الثانى ب، على بطاقة التأهل الثالثة للممتاز.

ترتيب دورى المحترفين مرحلة الصعود بعد 3 جولات..

1 بتروجت 50 نقطة

2 وادى دجلة 42 نقطة

3 غزل المحلة 42 نقطة

4 حرس الحدود 41 نقطة

5 لافيينا 37 نقطة

6 السكة الحديد 35 نقطة

7 راية 32 نقطة

8 طنطا 32 نقطة

9 بروكسى 32 نقطة

10 القناة 28 نقطة

وتشهد وصافة الترتيب صراعا كبيرا بين وادى دجلة مع غزل المحلة، حيث يمتلك الفريقان نفس النقاط 42 نقطة قبل 6 مباريات على النهاية، حيث إن المركز الثانى يؤهل صاحبه للدورى الممتاز مباشرة، أما المركز الثالث سيخوض دورة رباعية مع أوائل القسم الثانى "ب"، على بطاقة التأهل الثالثة للممتاز.

واصل بتروجت ابتعاده بصدارة ترتيب دورى المحترفين بفوزه على طنطا بهدفين مقابل هدف، ليصل رصيده إلى 50 نقطة، بينما تجمد رصيد أبناء السيد البدوى عند 32 نقطة ضمن الجولة الثالثة من المرحلة الثانية للمسابقة.

وفى إطار مباريات الجولة نفسها استعاد وادى دجلة ذاكرة الانتصارات من جديد بالفوز على السكة الحديد بثلاثية مقابل هدف رافعًا رصيده إلى 42 نقطة في وصافة جدول الترتيب، كما نجح حرس الحدود في خطف الفوز من بروكسى بهدف مقابل لا شيء في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء رافعا رصيده إلى 41 نقطة، كما استطاع راية الفوز على لافيينا بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 37 نقطة في المركز الخامس.