شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وأبو سليم الليبى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدٍ جديدٍ يدخله الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، اليوم الأحد، حينما يلتقى مع أبو سليم الليبى فى الجولة الخامسة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى المباراة التي تقام بمدينة عنابة بالجزائر.

نرصد فى السطور التالية كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وأبو سليم بالكونفدرالية الأفريقية الليلة ..

س: ما موعد مباراة الزمالك وأبو سليم بالكونفدرالية الليلة؟

ج: تقام مباراة الزمالك وأبو سليم فى السادسة مساء اليوم باستاد 19 مايو1956، بمدينة عنابة الجزائرية.

س: ما هى مجموعة الزمالك في الكونفدرالية؟

ج: يقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

س: ماذا قدم الزمالك فى الكونفدرالية هذا الموسم قبل مواجهة أبو سليم؟

ج: افتتح الزمالك مشواره بالنسخة الحالية للكونفدرالية بالخسارة من أرتا سولار الجيبوتى بهدفين دون رد ثم حقق الفارس الأبيض ريمونتادا فى مباراة العودة بالفوز برباعية مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات، ثم حقق فوزاً على أبو سليم بهدف دون رد فى الجولة الأولى من دور المجموعات ثم حقق فوزاً عريضاً برباعية دون رد على سوار الغينى، ثم فاز على ساجرادا الأنجولى بهدف دون رد قبل أن يتعادل مع بطل انجولا سلبياً فى الجولة الرابعة.

س: ما مشوار أبو سليم بالكونفدرالية هذا الموسم حتى الآن؟

ج: فاز أبو سليم الليبى فى مباراته الأولى فى البطولة على الأولمبى الباجى التونسى بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً فى مباراة الإياب وتخطى بطل ليبيا منافسه كمبالا سيتى الأوغندى فى دور الـ 32 للبطولة بالفوز ذهاباً بثلاثية مقابل هدف والخسارة بثلاثية مقابل هدفين فى لقاء الإياب ليصعد لدور المجموعات وخسر من الزمالك بهدف دون رد ثم فاز على ساجرادا الانجولى بهدف دون رد ثم فاز على سوار الغينى بهدف دون رد ذهاباً وبهدفين دون رد إياباً.

س: كم لاعب يغيب عن الزمالك أمام أبو سليم الليلة؟

ج: يغيب عن الزمالك 10 لاعبين فى مباراة الليلة، على رأسهم عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر وإبراهيما نداى ومحمود حمدي الونش، بالإضافة إلى محمد عبد الشافي، وأحمد فتوح وزياد كمال، ومصطفى الزنارى، ومحمود علاء.

س: ماذا طلب جوميز من لاعبى الزمالك قبل مواجهة أبو سليم؟

ج: طلب جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، من لاعبى فريقه التركيز في مباراة اليوم أمام أبو سليم الليبى، المقرر لها السادسة مساء اليوم، وحذر المدير الفنى لاعبى الزمالك من الاستهانة بأبو سليم ، وعدم الالتفات لمركز المنافس فى جدول ترتيب الكونفدرالية، والتى يقع فيها ابو سليم بالمركز الثانى بـ9 نقاط، كما حذرهم من عدم تحقيق الفوز في المباراة ، بعد التعادل السلبى أمام الاسماعيلى في الدورى.

وكشف جوميز لاعبى الفريق عن رغبته الكبيرة في تحقيق الفوز على أبو سليم، كونه صاعد حديثًا للدورى الممتاز، ويمتلك كافة مقومات النجاح، مما سيصعب المباراة على الطرفين، وشدد جوميز على لاعبى الزمالك أن أبو سليم فريق قوي جدًا بدنيًا، ويمتاز بالكرات الطولية، ورميات التماس الطويلة، وعلي الزمالك احترام المنافس، مع تقديم مباراة جيدة.

ج: الزمالك يتصدر المجموعة حالياً برصيد 10 نقاط، وأبو سليم الليبي فى المركز الثانى برصيد 9 نقاط، بينما ساجرادا الأنجولي بالمركز الثالث، يليه أكاديمية سوار الغيني برصيد 4 نقاط.