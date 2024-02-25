شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عرابى والدرندلي والصريطي ومختار فى جنازة والدة زوجة طاهر أبو زيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الرياضة والفن على تشييع جنازة والدة زوجة طاهر أبو زيد نجم الأهلى والمنتخب وزير الرياضة الأسبق، بمسجد آل رشدان بمدينة نصر. وكان من أبرز الحضور أسامة عرابى ومختار مختار ومحمد عامر نجوم الأهلى السابقون، فضلا عن خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، وثروت سويلم عضو رابطة الأندية، ووليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة،بالإضافة إلى الفنان سامح الصريطي.

يعد طاهر أبو زيد أو "مارادونا النيل" كما يلقبه الجمهور من أشهر لاعبى كرة القدم فى مصر، بدأ اللعب فى أسيوط إلى أن اجتاز اختبارات النادى الأهلى وأصبح لاعبا من الناشئين إلى أن تم تصعيده إلى الفريق الأول، وكانت أول مباراة رسمية له مع النادى الأهلى فى بطولة الدورى العام أمام السويس وفاز الأحمر 1/ صفر.

أحرز الدورى المصرى 7 مرات وبطولة كأس مصر 5 مرات، كما ساهم الفوز بالبطولة الأفريقية للأندية أبطال الدورى مرتين وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكأس 3 مرات، الكأس الأفروآسيوى مرة وبطولة كأس الاتحاد المصرى مرة.

كان مارادونا النيل أبرز لاعبى المنتخب الوطنى فى كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب عام 1986 التى أحرز الفراعنة لقبها.