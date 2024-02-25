شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. مودرن فيوتشر يتقدم على سوبر سبورت بهدف فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق مودرن فيوتشر على سوبر سبورت بهدف دون رد فى الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب بيتر موكابا فى مدينة بولوكوان الجنوب أفريقية، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أحرز على زعزع لاعب خط وسط فريق مودرن فيوتشر هدف التقدم لفريقه فى الدقيقة 31 عقب استغلال عرضية زميلة أحمد عاطف ليسددها فى شباك مرمى سوبر سبورت الجنوب أفريقى.

أحداث الشوط الأول

شهدت أحداث الشوط الأول سجالا بين لاعبى الفريقين، حيث ظهرت خطورة فريق مودرن فيوتشر عن طريق كل من أحمد عاطف وعلى ياسر وهشام عادل، بينما هجمات سوبر سبورت عن طريق مهاجمه إتيوسا إيجودارو.

وخاض فريق مودرن فيوتشر بتشكيل مكوّن كالتالى :

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: باسم علي، خالد رضا، علي الفيل، محمد ربيعة

خط الوسط: غنام محمد، محمد نصير، علي زعزع، هشام عادل

الهجوم: أحمد عاطف، علي ياسر

بينما جاء تشكيل فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقى كالتالي:

حراسة المرمى .. ريكاردو جوس.

خط الدفاع .. يانديسا مفولوزي ، امي أكون ، سياندا كسولو ، ليل لاكاي.

خط الوسط .. سيلاتو راسيبوتيا ، جيسي دون ، تيندامودزيمو ماتوزي ، فاثوتشيدزو نانج.

الهجوم .. شاندري كامبل ، إتيوسا ايغودارو.

ترتيب مجموعة مودرن فيوتشر في الكونفدرالية الافريقية

يتواجد مودرن فيوتشر في المركز الثاني بـ 7 نقاط خلف اتحاد العاصمة المتصدر بـ 10 نقاط ويسعى لحسم التأهل رسميا الى الدور التالي، بينما يأتي سبور سبورت في المركز الأخير بـ 3 نقاط.