شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يعقد محاضرة أخيرة للاعبى الزمالك ويشرح خطة مواجهة أبو سليم الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المحاضرة الفنية الأخيرة على اللاعبين داخل فندق الإقامة بالجزائر، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقرر لها السادسة مساء اليوم، الأحد، فى بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية .

وحرص جوميز على التأكيد على كل لاعب بشأن الأدوار الفنية داخل الملعب، وشرح خطة اللقاء قبل التوجه إلى ملعب المباراة بعد قليل.

وعقد جوزيه جوميز المدير الفني للفريق اجتماعاً مع الجهاز المعاون بالكامل قبل المحاضرة الفنية، لوضع اللمسات الأخيرة لخطة الفريق في اللقاء.

ويلتقي الزمالك مع نظيره أبو سليم الليبي مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في اللقاء الذي سيقام باستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية.