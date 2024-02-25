شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الأحد، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، منها مباراة الزمالك وأبو سليم فى الكونفدرالية، ومباراة فيوتشر وسوبر سبورت الغينى، ونفى عامر حسين اعتراض حسام حسن على موعد مباراة الأهلى وإنبى.

اتحاد الكرة: خوض الأهلى كل مؤجلات الدور الأول قبل تحديد المشاركين فى أفريقيا

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لم يخطرهم بتحديد الفرق المشاركة فى بطولات أفريقيا الموسم المقبل، سواء دورى الأبطال أو الكونفدرالية الأفريقية.

مودرن فيوتشر يتحدى الغيابات أمام سوبر سبورت لحسم التأهل لربع نهائي الكونفدرالية

يحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي، فى الثالثة عصر اليوم، الأحد، فى اللقاء الذي يقام باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكوان الجنوب أفريقية، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

جلسة تفصل محمد دسوقى ومخلوف عن تجديد التعاقد مع الإسماعيلى

اقترب الثنائى محمد دسوقى ومحمد مخلوف من تجديد تعاقدهما مع الإسماعيلى، بعد الاتفاق على كل تفاصيل التعاقد الجديد الذى سيمتد لمدة 3 مواسم مقبلة، والذى ينتهى تعاقدهما الحالي بنهاية الموسم الجارى ويحق لهما التوقيع لأى نادٍ آخر.

الزمالك يواجه أبو سليم الليبى فى مهمة تأمين صدارة المجموعة بالكونفدرالية

يحل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك ضيفًا على أبو سليم الليبى، فى السادسة مساء اليوم الأحد، باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، في مواجهة يسعى خلالها الفارس الأبيض لتحقيق الفوز ليضمن صدارة مجموعته.

عامر حسين لليوم السابع: حسام حسن لم يعترض على موعد لقاء الأهلى وإنبى

أكد عامر حسين، عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات، أنه لا صحة لما يتردد حول اعتراض حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر على موعد مباراة الأهلى وإنبى فى الدورى، وإقامتها 15 مارس المقبل.

انطلاق معسكر منتخب مصر مواليد 2008.. اليوم

ينطلق اليوم، الأحد، معسكر منتخب مصر مواليد 2008، تحت قيادة أحمد الكاس، استعدادا لخوض وديتين أمام منتخب سوريا في القاهرة. ويضم معسكر منتخب مصر 39 لاعبا، وقع عليهم الاختيار من قبل الجهاز الفني للمنتخب الوطني.

كولر يقرر "تثبيت" وسام أبو على فى هجوم الأهلي

نال الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي رضا وإعجاب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق بعد مشاركته في مباراة ميدياما الغاني أمس الأول، الجمعة، فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.