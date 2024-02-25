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شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على أبو سليم فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
ويدخل الزمالك المباراة محتلاً صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، ويحتل أبو سليم المركز الثانى برصيد 9 نقاط، وساجرادا الأنجولى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وسوار الغينى في المركز الرابع بدون نقاط.
تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 19.55 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لأبو سليم الليبى 525 ألف إسترلينى.
ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم، ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.
الزمالك يعود لاستئناف مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بملاقاة أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة، وذلك غداً الأحد 25 فبراير.
ويختتم الزمالك مبارياته فى شهر فبراير الجاري بمواجهة الداخلية، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى.
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