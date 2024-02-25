شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على أبو سليم فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك ضيفًا على أبو سليم الليبى فى السادسة مساء اليوم الأحد، باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الافريقية، في مواجهة يسعى خلالها الفارس الأبيض لتحقيق الفوز ليضمن صدارة مجموعته.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، ويحتل أبو سليم المركز الثانى برصيد 9 نقاط، وساجرادا الأنجولى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وسوار الغينى في المركز الرابع بدون نقاط.

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 19.55 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لأبو سليم الليبى 525 ألف إسترلينى.

ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم، ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.