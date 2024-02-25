شكرا لقرائتكم خبر عن من هو جاميه لامين حكم مباراة الزمالك وأبو سليم فى الكونفدرالية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى السادسة مساء اليوم يلتقى فريق الزمالك مع أبوسليم الليبى فى الجولة الخامسة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية التى تقام باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

وأسند الاتحاد الافريقى لكرة القدم إدارة المباراة تحكيميا إلى الجامبى جاميه لامين، وتعد هذه المباراة الأولى التي يديرها لامين للأندية المصرية فى البطولات القارية.

جاميه لامين من مواليد 1989، يبلغ من العمر 35 عاما، لم يدر أي مباراة للفرق المصرية، بل أدار مباراة للمنتخب الأولمبى تحت 23 سنة ببطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت عام 2023 أمام مالى وانتهت بفوز مصر 1/0.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، ويحتل أبو سليم المركز الثانى برصيد 9 نقاط، وساجرادا الأنجولى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وسوار الغينى في المركز الرابع دون نقاط.