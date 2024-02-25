مودرن فيوتشر يتعادل مع سوبر سبورت 1 - 1 ويقترب من التأهل لربع نهائي الكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق مودرن فيوتشر مع سوبر سبورت بهدف لكل منهما، فى المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ملعب بيتر موكابا فى مدينة بولوكوان الجنوب أفريقية، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليقترب من التأهل لربع نهائى البطولة.

اهداف مباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت

أحرز على زعزع لاعب خط وسط فريق مودرن فيوتشر هدف التقدم لفريقه فى الدقيقة 31، بينما سجل هدف فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقى عن طريق تيندامودزيمو ماتوزي في الدقيقة 69.

أحداث المباراة

شهدت أحداث المباراة سجالا بين لاعبى الفريقين، وظهرت خطورة فريق مودرن فيوتشر عن طريق كل من أحمد عاطف و على ياسر وهشام عادل بينما هجمات سوبر سبورت من خلال مهاجمة إتيوسا ايجودارو.

وخاض فريق مودرن فيوتشر بقيادة تامر مصطفى المباراة بتشكيل مكون كالتالى :

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: باسم علي، خالد رضا، علي الفيل، محمد ربيعة

خط الوسط: غنام محمد، محمد نصير، علي زعزع، هشام عادل

الهجوم: أحمد عاطف، علي ياسر

بينما جاء تشكيل فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقى يضم كل من:

حراسة المرمى .. ريكاردو جوس.

خط الدفاع .. يانديسا مفولوزي ، امي أكون ، سياندا كسولو ، ليل لاكاي.

خط الوسط .. سيلاتو راسيبوتيا ، جيسي دون ، تيندامودزيمو ماتوزي ، فاثوتشيدزو نانج.

الهجوم .. شاندري كامبل ، إتيوسا ايجودارو.

ترتيب مجموعة مودرن فيوتشر في الكونفدرالية الافريقية

1 ) فريق اتحاد العاصمة ..10 نقاط

2 ) فريق مودرن فيوتشر .. 8 نقاط

3 ) فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقى .. 4 نقاط.

4 ) فريق سوار الغيني .. 3 نقاط.