شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعلن غياب 4 لاعبين عن مباراة المقاولون بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب أربعة لاعبين عن مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري أمام المقاولون العرب، والمقرر إقامتها فى السابعة مساء غد، الاثنين، باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري.

وتضم القائمة كلاً من" النيجيري إيزي ايميكا المصاب بتمزق فى الرباط الداخلي للركبة، والحارس محمد شحاتة المصاب بشرخ فى عظام إصبع اليد، ومحمد دبش المصاب بجزع فى أربطة الركبة، بالإضافة إلى الجزائري عبد الرحيم دغموم الذي يواصل برنامجه التأهيلي تحت إشراف الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق.

وأكد محمود الشحات أنه من المنتظر مشاركة الثلاثي إيزي إيميكا ومحمد شحاتة ومحمد دبش فى التدريبات الجماعية للفريق عقب مباراة المقاولون العرب بعد الاطمئنان تمامًا على تماثلهم للشفاء.

ويستعيد النادي المصري خدمات الثنائي ميدو جابر وصلاح محسن، بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي أبعدتهما عن المباراة الماضية أمام بلدية المحلة في الدوري، حيث كان صلاح محسن قد تعرض للطرد في مواجهة الجونة بالجولة 12، بينما غاب ميدو جابر بسبب تراكم البطاقات الصفراء.