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الاتفاق السعودي يؤدي مرانه الأخير قبل موقعة الهلال

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ياسر رشاد - القاهرة - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي تحضيراته في التدريب الذي أقيم  اليوم الأحد على ملعب النادي. 


تأتي تحضيرات فارس الدهناء استعداداً لاستضافة الهلال ، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2023/24.   
وتضمن التدريب بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد محاضرة الفيديو الفنية بقاعة الاجتماعات ، ثم تمارين وقائية في الصالة بالنادي ، قبل أن ينتقل اللاعبون إلى الملعب حيث الإحماء ثم تدريب المربعات للاستحواذ على الكرة عبر مجموعتين ، بعد ذلك تركز التدريب على الجانب التكتيكي ، واختتم التدريب بمناورة فنية على جزء من الملعب.  
و على صعيد متصل انتظمت القائمة المختارة بعد نهاية التمرين في أحد فنادق المنطقة الشرقية لإقامة المعسكر الخاص بمواجهة فارس الدهناء مع نظيره الهلال والتي ستقام عند الساعة الـ 5 من يوم غدٍ الاثنين على ملعب نادي الاتفاق ( موطن الفرسان) .
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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