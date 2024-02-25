إسلام رضا.. أول لاعب في العالم يتحدى ضمور العضلات ليُحقق الإنجازات

ياسر رشاد - القاهرة - كثيرة هي القصص المُلهمة للأبطال في شتى المجالات، ومن بينها الكثير من القصص المُلهمة لأبطال مصر البارالمبيين في مختلف الرياضات، الذين تحدوا كل الصعاب ليكتبوا أسماءهم بحروف ذهبية في سجلات التاريخ.

من بين هؤلاء الأبطال إسلام رضا لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة البارالمبي، الذي حجز مقعده في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

إسلام رضا يبلغ من العمر 30 عامًا، قضى أول 12 عامًا منها بشكل طبيعي وبصحة جيدة، وشاء القدر أن يصاب بضمور العضلات، تأزمت حالته النفسية وخصوصًا بسبب عدم ذهابه للمدرسة، ولكن كان لوالديه دور كبير فى تشجعيه على استكمال دراسته فى المنزل حتى حصل على مجموع 84% والتحق بكلية الخدمة الاجتماعية.

المركز الإعلامي للجنة البارالمبية المصرية أجرى حوارًا مطولًا مع البطل المُلهم إسلام رضا، تحدث خلاله عن حياته وتحدياته وإنجازاته وطموحاته في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

أكد إسلام أنه يستعد لبارالمبياد باريس من خلال تدريبات مكثفة ومعسكرات مستمرة، وكذلك المشاركة في بطولات دولية مثل بطولة إيطاليا، وبطولة مونتينيجرو، وبطولة تايلاند.

وكشف إسلام أن مسيرته الاحترافية في تنس الطاولة البارالمبي بدأت بتتويجه بذهبية بطولة الجمهورية عام 2019 والتي يحافظ عليها حتى الآن، كما حصد ذهبية بطولة إفريقيا 2019، وحصل على المركز الخامس للفرق 2022 بإسبانيا، وفي آخر نسخة توج ببرونزية الفرق، وحصد فضية وبرونزية ببطولة السعودية، وتصدر التصنيف الإفريقي عام 2023.

أضاف أنه يعد أول لاعب في العالم يعاني من ضمور العضلات ويمارس لعبة تنس الطاولة البارالمبي، وهو ما يمثل تحدٍ كبير بالنسبة له بالرغم من صعوبته.

ووعد إسلام رضا ببذل كل الجهد لتحقيق ميدالية في بارالمبياد باريس متمنيًا الدعم والتشجيع لجميع أبطال الألعاب البارالمبية لتحقيق نتائج مشرفة تليق باسم وسمعة مصر.

جدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتهدف اللجنة البارالمبية المصرية لتأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 وتحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة المصرية.