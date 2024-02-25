الزمالك يتأهل لنهائي كأس السوبر للكرة الطائرة بالفوز على بتروجت

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المحلي للكرة الطائرة لموسم 2022 - 2023، بعد الفوز على بتروجت بنتيجة 3 _ 0 في مباراة نصف النهائي التي انتهت منذ قليل.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

25 _ 16

25 _ 17

25 _ 22

وينتظر الزمالك مواجهة الفائز من مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي البطولة بعد غد الثلاثاء، بينما يواجه بتر جيت الفريق الخاسر على المركز الثالث.

وتقام مباريات كأس السوبر المحلي على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالقاهرة.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بعد غدا الثلاثاء على نفس الصالة في تمام الساعة الثامنة مساء عقب انتهاء مباراة المركز الثالث والتي ستقام في الساعة السادسة.

وضرب فريق طائرة سيدات الزمالك موعدا مع نظيره فريق الأهلي في نهائي كأس السوبر غد الإثنين، بعد الفوز على سبورتنج والصيد في نصف النهائي أمس، بينما يواجه سبورتنج نظيره الصيد لتحديد المركز الثالث.