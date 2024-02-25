نجم يوفنتوس يتفوق على هاري كين وبوكايو ساكا

يستمر المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، بعدما قاد فريقه لفوز صعب على فروسينوني بنتيجة (3-2).

وتمكن المهاجم الصربي فلاهوفيتش، من تسجيل الهدفين الأول والثاني لفريقه، قبل أن يسجل دانيلي روجاني، هدف الانتصار القاتل ضد فروسينوني.

وحسبما جاء في موقع “فوتبول إيطاليا”، فأن المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش، تمكن من تسجيل 9 أهداف في 7 مباريات بالكالتشيو خلال 2024، ليصبح أفضل هداف هذا العام بالدوريات الخمس الكبرى.

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وأضاف الموقع الإيطالي، أن المهاجم الصربي يأتي في صدارة هدافي 2024، ويليه في المركز الثاني بوكايو ساكا نجم آرسنال، الذي أحرز 7 أهداف في 6 مباريات بـ الدوري الإنجليزي، مقابل 6 أهداف في 5 مباريات لجوناثان ديفيد لاعب ليل بالدوري الفرنسي.

وتابع “سجل المهاجم الدنماركي هويلوند لاعب مانشستر يونايتد 6 أهداف في البريميرليج هذا العام، وهو نفس رصيد فولكروج لاعب دورتموند، وهاري كين مهاجم بايرن ميونخ في الدوري الألماني خلال 2024.

يذكر أن فلاهوفيتش رفع رصيده بالكالتشيو إلى 15 هدفا، ليقلص الفارق مع المتصدر لاوتارو مارتينيز، إلى 5 أهداف فقط.