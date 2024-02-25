"اقترب من التأهل".. فيوتشر يتعادل مع سوبر سبورت في الكونفدرالية الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة فيوتشر وسوبر سبورت يونايتد التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دوري المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

وسيطر التعادل الإيجابي 1-1 على مباراة فيوتشر وسوبر سبورت على ملعب بيتر موكابا.

سجل هدف فيوتشر، علي زعزع في الدقيقة 31.

سجل هدف تعادل سبورت، تندامودزي في الدقيقة 69.

وبتلك النتيجة، اقترب فريق فيوتشر من التأهل إلى دور الثمانية بالكونفدرالية الأفريقية، حيث رفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني.

ترتيب المجموعة الأولى

1.اتحاد العاصمة - 10 نقاط - 4 مباريات

2.فيوتشر - 8 نقاط - 5 مباريات

3.سوبر سبورت - 4 نقاط - 5 مباريات

4.الهلال - 3 نقاط - 4 مباريات