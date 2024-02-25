كوكا يسجل ويقتنص تعادل قاتل لفريق ألانيا سبور أمام فاتح كاراجومرك بالدوري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

سجل النجم المصري أحمد حسن "كوكا" لاعب فريق ألانيا سبور التركي، هدف تعادل فريقه أمام فريق فاتح كاراجومروك بالدوري التركي.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة ألانيا سبور أمام فريق فاتح كاراجومرك، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ27 بالدوري التركي.

تمكن كوكا من إحراز هدف التعادل لفريقه في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء، ليمنح فريقه التعادل في الوقت القاتل من عمر المباراة.

ويعد هذا هو الهدف الأول لكوكا خلال مباراتين خاضهما رفقة فريق ألانيا سبور، بعد الإنضمام إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وبهذه النتيجة رفع فريق ألانيا رصيده إلى النقطة رقم 30، ليحتل المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري التركي.