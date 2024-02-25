"لا يتوقف عن التهديف".. مرموش يسجل هدف التعادل لفرانكفورت في الوقت القاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سجل المهاجم المصري الدولي عمر مرموش، هدف التعادل لفريق آينتراخت فرانكفورت في مرمى فولفسبورج بالدقيقة 90+2.

ورفع المهاجم المصري رصيده إلى 15 هدفا مع آينتراخت فرانكفورت بجميع المسابقات هذا الموسم.

وتعد هذه المباراة الثالثة على التوالي التي يسجل فيها مرموش هدفا.

وانتهت مباراة فرانكفورت وفولفسبورج بالتعادل الإيجابي 2-2 على ملعب كومرتسبانك أرينا.

واحتل آينتراخت المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 34 نقطة من 23 مباراة

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