شكرا لقرائتكم خبر عن مي هشام رئيسًا للجنة الشباب بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تعيين الدكتورة مي هشام رئيسًا للجنة الشباب، بعد اعتماد تشكيل اللجان المعاونة للفترة القادمة، متضمنًا اللجان الخاصة بفرع النادي بالقاهرة الجديدة.

جاء قرار تعيين الدكتورة مي هشام فى ظل الخبرات الإدارية التي تتمتع بها، من خلال عملها في مجال ترويج الأحداث والفعاليات الرياضية العديدة بوزارة الشباب والرياضة، فضلًا عن كونها قائد فريق كرة اليد للسيدات لسنوات عديدة قبل الاعتزال، إلى جانب عملها بالجهاز الفني للفريق.

وفى سياق مختلف، تلقى النادي الأهلي موافقة من الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مشجع مباراة الفريق أمام يانج أفريكانز، المحدد لها السادسة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة، فى ختام دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي مع يانج أفريكانز على قمة المجموعة بعد تأكد تأهل الفريقين للدور ربع النهائي في البطولة الأفريقية عقب فوز الأهلي على ميدياما بغانا بهدف نظيف، الجمعة، في الجولة الخامسة، ثم فوز يانج على شباب بلوزداد برباعية نظيفة أمس في تنزانيا ضمن الجولة ذاتها.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بينما توقف رصيد ميدياما عند 4 نقاط في المركز الرابع، وجاء يانج أفريكانز في المركز الثاني برصيد 8 نقاط وشباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وميدياما الغاني برصيد 4 نقاط في المركز الرابع