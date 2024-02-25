شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل بامبا ينفرد بصدارة هدافى المحترفين بـ11 هدفا.. وحسام بركات وصيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفرد إسماعيل بامبا، مهاجم فريق بتروجت، بصدارة ترتيب هدافى دورى المحترفين في مرحلة الصعود برصيد 11 هدفا، بعد مرور الجولة الثالثة من مرحلة الصعود التي تضم 10 أندية يتأهل فيها الأول والثانى بشكل مباشر، ويخوض صاحب المركز الثالث دورة رباعية مع أوائل مجموعات القسم الثانى ب على البطاقة الثالثة.

واشتعلت المنافسة على صدارة الهدافين، حيث يأتى حسام بركات مهاجم بروكسى فى الوصافة برصيد 10 أهداف، متفوقا على الثنائى محمود ممدوح مهاجم حرس الحدود وعلى حسين مهاجم وادى دجلة أصحاب الـ9 أهداف.

ترتيب هدافى دورى المحترفين

إسماعيل بامبا "بتروجت" 11 هدفا

حسام بركات "بروكسى" 10 أهداف

محمود ممدوح "حرس الحدود" 9 أهداف

على حسين "وادى دجلة" 9 أهداف

سايكو كونتاى "ألقناة" 7 أهداف

محمود دياسطى "وادى دجلة" 7 أهداف

واقترب فريق بتروجت بقيادة سيد عيد، من العودة للدورى الممتاز في الموسم المقبل بعدما واصل صدارة ترتيب دورى المحترفين مجموعة الصعود، بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه وادى دجلة وغزل المحلة أصحاب المركزين الثانى والثالث، بعد مرور 3 جولات من مرحلة الصعود، والتى تشهد ندية كبيرة وإثارة بهدف حصد بطاقتى الصعود المباشر للدورى الممتاز، فيما يدخل صاحب المركز الثالث دورة رباعية مع أوائل القسم الثانى ب، على بطاقة التأهل الثالثة للممتاز.

ونجح بتروجت في الوصول إلى النقطة 50 بعد الفوز على طنطا بهدفين مقابل هدف، ليحتاج 10 نقاط لحسم العودة للدورى الممتاز في الموسم المقبل بغض النظر عن نتائج باقى الفرق، في المباريات الستة المتبقية.

وتشهد وصافة الترتيب صراعا كبيرا بين وادى دجلة مع غزل المحلة، حيث يمتلك الفريقان نفس النقاط 42 نقطة قبل 6 مباريات على النهاية، حيث إن المركز الثانى يؤهل صاحبه للدورى الممتاز مباشرة، أما المركز الثالث سيخوض دورة رباعية مع أوائل القسم الثانى ب، على بطاقة التأهل الثالثة للممتاز.