شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سلاح الشيش يحقق المركز السابع فى كأس العالم ويتأهل لأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر للرجال المركز السابع بمنافسات الفرق بكأس العالم لسلاح الشيش بالبطولة المقامة فى مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 22 وحتى 25 فبراير الجاري.

افتتح منتخب سلاح الشيش مشواره بالبطولة اليوم بالفوز على المنتخب الألماني بنتيجة 45-30 في ثمن النهائي قبل أن يخسر من المنتخب الياباني في مباراة ربع النهائي بنتيجة 40-32.

وخاض منتخب مصر مباراة ماراثونية أمام المنتخب المجري في مباراة تحديد المراكز من الخامس للثامن وانتهت لصالح المنتخب المجري بنتيجة 45-44 باللمسة الذهبية.

واختتم منتخب الرجال مبارياته بالفوز في مباراة ماراثونية جديدة وبصعوبة على نظيره البولندي في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن بنتيجة 45-44 لينهي البطولة بالمركز السابع.

وبذلك يكون قد أكد منتخب رجال سلاح الشيش على تأهله لدورة الألعاب الأولمبية بباريس بعد آخر بطولات كأس العالم للشيش، حيث سيتواجد كأحسن منتخب أفريقي في أول 16 منتخبًا بالتصنيف الأولمبي وسيتم الإعلان بشكل نهائي عن التأهل بعد التصنيف النهائي الذي سيتم الكشف عنه في شهر إبريل المقبل.

ويضم منتخب الرجال الذي شارك اليوم بالبطولة كل من علاء الدين أبوالقاسم، محمد حمزة، محمد عصام وعبدالرحمن طلبة.

وتقام البطولة بمشاركة 396 لاعبا ولاعبة يمثلون 52 دولة مختلفة.

والدول المشاركة في البطولة هي: الجزائر، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، كندا، تشيلي، الصين، كوت ديفوار، كولومبيا، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، أسبانيا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، اليونان، هونج كونج، المجر، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، لبنان، المغرب، ماليزيا، مالي، بيرو، بولندا، البرتغال، بورتوريكو، قطر، السنغال، سنغافورا، صربيا، سويسرا، تايوان، تونس، تركيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزباكستان، جامايكا، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة.

يذكر أن مصر تستضيف بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للمرة السابعة على التوالي مما يؤكد على علاقة مصر القوية بالاتحاد الدولي للعبة وثقته في التنظيم المصري المميز.