شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم بتروجت فى نصف نهائى سوبر رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره بتروجت بنتيجة 3 / 0 فى إطار نصف نهائى السوبر المحلى لرجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023 / 2024 على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة، التى تستضيف النهائى أيضًا بعد غدٍ الثلاثاء.

وينتظر فريق الزمالك الفائز من لقاء الأهلى مع طلائع الجيش لمواجهته فى النهائى الثلاثاء.

ووافق الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة مؤخرًا على إقامة البطولة الأفريقية للأندية للكرة الطائرة رجال وسيدات في مصر، حيث ينظم النادي الأهلي البطولتين.

من ناحية أخرى، استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة على ترشيح المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، فى منصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقي خلال الكونجرس الذى سيعقد فى أغسطس المقبل.