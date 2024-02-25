مصدر لمصراوي: ياسر إبراهيم لن يلحق بالتوقف الدولي القادم.. وتأجيل أشعة الرنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

قرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة أحمد جاب الله، تأجيل خضوع مدافع الفريق ياسر إبراهيم لأشعة رنين ليوم آخر، بعد أن كان مقرر إجراؤها اليوم.

وكان ياسر إبراهيم تعرض للإصابة خلال مباراة ميدياما الغاني، بالجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر فاز بهدف دون مقابل.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: " ياسر إبراهيم خضع لفحص طبي علي هامش مران الفريق اليوم، الذي أقيم على ستاد مختار التتش بالجزيرة، وكان القرار النهائي هو الانتظار يوم آخر قبل إجراء اللاعب أشعة رنين".

وأضاف:"قدم ياسر إبراهيم لا تزال بها ورم، وبالتالي سوف يتم الانتظار 24 ساعة أخرى قبل إجراء أشعة الرنين".

واختتم المصدر تصريحاته: "ياسر إبراهيم في مختلف الظروف، لن يلحق بالمباريات المقبلة للأهلي، حتى موعد الأجندة الدولية المقبلة، بدءاً من يوم 12 مارس المقبل".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره بلدية المحلة، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 فبراير الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.