"بعد هدفه في مرمى فولفسبورج".. تعرف على ترتيب مرموش بين هدافي الدوري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن النجم المصري عمر مرموش من تسجيل هدف تعادل فريقه فرانكفورت أمام فولفسبورج، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الألماني.

وبهذا الهدف رفع مرموش رصيده 10 أهداف بالدوري الألماني هذا الموسم، خلال 18 مباراة خاضهم رفقة فريق آنتراخت فرانكفورت بالدوري هذا الموسم، بالإضافة إلى تقديمه 5 تمريرات حاسمة.

ويتواجد عمر مرموش في المركز السابع بقائمة هدافي الدوري الألماني "بوندسليجا"، والتي يتصدرها النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني برصيد 27 هدفاً.

وجاءت قائمة هدافي الدوري الألماني حتى الآن كالتالي:

هاري كين.. 27 هدفاً.. بايرن ميونخ.

سيرهو جيراسي.. 18 هدفاً.. شتوتجارت.

لويس أوبيندا.. 16 هدفاً.. لايبزج.

دينيز أونديف.. 14 هدفاً.. شتوتجارت.

إيرميدين ديميريتش.. 12 هدفاً.. أوجسبورج.

نيكلاس فولكروج.. 11 هدفاً.. بروسيا دورتموند.

عمر مرموش.. 10 أهداف.. آينتراخت فرانكفورت.

فيكتور بونيفاس.. 10 أهداف.. بايرن ليفركوزن.

ورفع مرموش رصيده إلى الهدف رقم 15 رفقة آينتراخت فرانكفورت بمختلف البطولات.