جوزيه جوميز يتحدث عن.. أداء الزمالك أمام أبو سليم.. وسبب التراجع في آخر 25 دقيقة من اللقاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علق البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أداء لاعبي فريقه أمام أبو سليم الليبي بالكونفدرالية الأفريقية.

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "الفريق كان يستطيع حسم لقاء أبو سليم الليبي من الشوط الأول، وأتيحت لنا الكثير خلال هذا الشوط، وسعيد بطريقة لعب الفريق في الشوط الأول".

وأضاف:"أبو سليم فريق مميز جداً في الكرات الثابتة ورميات التماس الطولية وكنا نعلم ذلك، ولكننا نجحنا في فرض أسلوبنا طوال معظم أوقات المباراة".

وتابع: "سعيد بقدرتنا على خلق الكثير من الفرص التهديفية خلال المباراة، خاصة في الشوط الأول، وأهدرنا الكثير من الفرص وهذا حدث من قبل أمام الإسماعيلي في الدوري، وعلينا أن نتدارك هذا الأمر خلال الفترة المقبلة".

وواصل: "قمت بتحذير اللاعبين من الكرات الثابتة لفريق أبو سليم الليبي، ورميات التماس الطولية، وهو ماحدث بالفعل في كرة الهدف الذي أحرزه الفريق الليبي".

وواصل: "تراجعنا خلال آخر 25 دقيقة من عمر المباراة، وأنا من يتحمل مسؤولية هذا التراجع، بسبب قيامي بأربعة تغييرات مرة واحدة، وهذا يحتاج وقت لكي يدخل اللاعبون في أجواء المباراة بشكل جيد".

واختتم المدير الفني تصريحاته: " يجب التركيز بصورة أكبر خلال الأدوار المقبلة من البطولة، لأننا سنواجه منافسين أقوياء، ويجب استغلال كل الفرص التي تتيح لنا للتسجيل".

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تحقيق الفوز على حساب نظيره أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وبهذا الفوز رفع الفارس الأبيض رصيده إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب مجموعته، فيما توقف رصيد أبو سليم الليبي عند النقطة التاسعة في المركز الثاني بالمجموعة.