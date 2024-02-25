شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب يهنئ لاعبى الزمالك بالفوز على أبو سليم ويطمئن على زيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على التواصل مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتواجدة في الجزائر، من أجل تقديم التهنئة للاعبين والجهاز الفني، بعد الفوز على أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأجرى رئيس نادي الزمالك اتصالا هاتفيا أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي ورئيس البعثة من أجل تقديم التهنئة للفريق.

وقام حسين لبيب بالتواصل مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق وتقديم التهنئة له، ومن جانبه أكد جوميز لرئيس الزمالك أن الفريق سيكون أكثر قوة مع توالي المباريات.

وحرص رئيس نادي الزمالك على الاطمئنان على أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق بعد تعرضه للإصابة في اللقاء.

وحقق فريق الزمالك الفوز على أبو سليم الليبى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.