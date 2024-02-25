3 من نجوم العالم على الرادار السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يترقب دوري روشن في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة قدوم نجوم آخرين في ظل رغبة المسؤولين عن كرة القدم السعودية في نقل الدوري المحلي إلى مصاف الكبار.

وأكدت صحيفة «التايمز» الإنجليزية في تقرير لها، أن صندوق الاستثمارات السعودي، الذي يمتلك 75 %من أسهم أندية الاتحاد والأهلي والهلال والنصر، قد حدد بالفعل أولوياته في الميركاتو الصيفي، حيث يضع على رأس اهتماماته 3 لاعبين ينشطون ضمن فرق تعتبر من عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ».

ويتصدر النجم المصري محمد صلاح القائمة المختصرة للاعبين المطلوبين في دوري روشن بداية من الموسم المقبل، حيث تم استهدافه بالفعل الصيف الماضي، لكن ليفربول رفض عرضا بأكثر من 100 مليون يورو في نهاية فترة الانتقالات.

وبالإضافة إلى محمد صلاح يعد كيفن دي بروين، الدولي البلجيكي لاعب خط وسط مانشستر سيتي، أيضا جزءا من القائمة المختصرة، ولكن من الصعب تخيل أن تتخلى عنه إدارة النادي الإنجليزي، بغض النظر عن المبلغ المعروض، وذلك بالنظر إلى حاجة النادي والمدرب بيب غوارديولا إلى خدماته.

النجم الثالث المستهدف هو كاسيميرو؛ إذ دخل النجم البرازيلي متوسط ميدان مانشستر يونايتد الذي طرحه مالكه الجديد الملياردير جيم راتكليف في السوق، ضمن اهتمامات الأندية السعودية.