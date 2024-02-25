7 مكاسب للأهلي بعد الفوز على الطائي

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وجاءت جولة يوم التأسيس بفرحة كبيرة للأهلي وجماهيره، بعد أن عاد لسكة الانتصارات وتسجيل ردة فعل سريعة، عقب الخسارة الماضية أمام الأخدود، وظهر خلالها الفريق بمستوى غير مُرض كان سببا في الخسارة.
ثنائية فيرمينو
رفع الأهلي رصيده إلى 43 نقطة محافظا على مركزه الثالث في سلم الترتيب، ومن أهم المكاسب بعد هذا الانتصار العودة السريعة لتحقيق الفوز.
كما واصل قائد الفريق المهاجم البرازيلي روبيرت فيرمينيو تألقه، وسجل ثنائية ضمن 4 أهداف مزقت شباك الطائي.
وبوصوله إلى شباك الطائي في مناسبتين اثنتين، تمكن فيرمينو مهاجم الأهلي من التسجيل للمرة الأولى في مباراتين متتاليتين ضمن الدوري السعودي.
وكان فيرمينو قد زار شباك الأخدود في لقاء الجولة الماضية من الدوري السعودي، ليعود ويتألق مرة أخرى، ويسجل ثنائية في مرمى الطائي.
كما واصل الأهلي بهذا الانتصار حرمان خصمه الطائي من تحقيق الفوز أمامه، ضمن تاريخ مواجهات الفريقين خلال دوري المحترفين، إذ تواجها 4 مرات استطاع الأهلي تحقيق الانتصار فيها جميعا.
مكاسب الأهلي عقب الانتصار على الطائي
- العودة في نتيجة المباراة بعد التأخر وتحويله إلى انتصار.
- صناعة عدد من الفرص في اللقاء وتسجيل 4 أهداف وحصد النقاط الـ3.
- استمرار المهاجم البرازيلي فيرمينو بالتسجيل للمباراة الثانية على التوالي.
- العودة لسكة الانتصارات بعد الخسارة في الجولة الماضية.
- الابتعاد عن صاحب المركز الرابع بـ5 نقاط.
- عودة فرانك كيسية للمشاركة بعد البطولة الأفريقية وتسجيله هدفا، مساهما في تحقيق الفوز.
- شهدت المباراة عودة فراس البريكان إلى التشكيلة الأساسية.
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