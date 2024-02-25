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مي هشام رئيسًا للجنة الشباب بالأهلي

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ياسر رشاد - القاهرة - قرر مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب تعيين الدكتورة مي هشام رئيسًا للجنة الشباب بعد اعتماد تشكيل اللجان المعاونة للفترة القادمة، متضمنًا اللجان الخاصة بفرع النادي بالقاهرة الجديدة.

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جاء قرار تعيين الدكتورة مي هشام في ظل الخبرات الإدارية التي تتمتع بها، من خلال عملها في مجال ترويج الأحداث والفعاليات العديدة بوزارة الشباب والرياضة، فضلًا عن كونها كابتن فريق كرة اليد للسيدات لسنوات عديدة قبل الاعتزال، إلى جانب عملها بالجهاز الفني للفريق.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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