شكرا لقرائتكم خبر عن الشهدى حكما لمباراة الجونة والإسماعيلى وجمال للمقاولون والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن إسناد مباراة الجونة والإسماعيلي المقرر لها الرابعة عصر غد، ضمن مواجهات الجولة الـ14 للدورى إلى الحكم مصطفى الشهدى وأحمد بكر وإسلام أبو العطا والسيد منير، وخالد الغندور حكم فيديو ومصطفى عثمان .

بينما يدير مباراة زد وإنبي عاطف حسين وأحمد لطفي وخالد حسام طه وحسني سلطان، وطارق مجدي حكم فيديو ويوسف البساطي مساعد حكم فيديو.

بينما يدير مباراة المقاولون والمصري إلى الحكم أحمد جمال ومحمد فاروق وأحمد عبد المنعم شعبان ومحمد يوسف ومحمود بسيوني حكم فيديو وسمير جمال.

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى مدينة الجونة منذ قليل، ضمن برنامج الاستعداد للقاء فريقها غدا الإثنين فى الأسبوع الرابع عشر من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز، وظهرت علامات الإصرار والتحفز على وجوه اللاعبين بهدف تحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد الجماهير.

وخاض الفريق مرانه الختامي صباح اليوم قبل المغادرة استعدادا للمباراة التي ستقام باستاد الجونة في الرابعة عصرا.