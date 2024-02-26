شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: أخطاء كارثية لحكم مباراة أبو سليم والزمالك وغياب مؤثر للـ"VAR" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل الخبير التحكيمى، أن الدولي الجامبى جاميه لامين صاحب الـ35 عاما تمتع بلياقة بدنية جيدة خلال إدارته للقاء أبو سليم والزمالك التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ5 بالكونفدرالية وانتهت بفوز الزمالك 2/1.

وقال الخبير التحكيمى، إن الحكم تدخل بالصافرة واحتسب 24 مخالفة على الفريقين، كما شهدت اللقاء أكثر من قرار تحكيمي مؤثر، خاصة في غياب تقنية الـ"VAR" وجاءت أبرز هذه الأخطاء كالتالي:

وفي الدقيقة 37 من عمر اللقاء تغاضى الحكم عن ركلة جزاء صحيحة للاعب الزمالك زيزو، على مدافع أبو سليم مراد زهو، رغم أن الحكم كانت لديه زاوية رؤية مناسبة جدا.

وفي الدقيقة 45 لعب مراد زهو مدافع أبو سليم، بقوة زائدة مع زيزو، واحتسب الحكم المخالفة، وأنذر المدافع رغم أن المخالفة طبقا للقانون تستحق الطرد المباشر.

جاء هدف الزمالك الثاني من تسلل على أوباما للتدخل حتى ولو لم يلمس الكرة في الدقيقة 49 من عمر اللقاء خطاء المساعد الأول.

وفي الدقيقة 75 احتسب الحكم هدف أبو سليم رغم أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى بأكملها طبقا للقانون، لكن المساعد الثاني أشار إلى صحة الهدف رغم تمركزه الخطأ.

وفي الدقيقة 89 لمسة على مدافع أبو سليم إيهاب المقلس داخل منطقة جزاء فريقه تستوجب ركلة جزاء صحيحة للزمالك، أشهر الحكم البطاقة الصفراء لثنائي أبو سليم عبد الرؤوف الشبلى ومراد زهو مقابل إنذار وحيد للزمالك من نصيب المثلوثى.

هذه الأخطاء تؤكد أن غياب تقنية الـ"VAR" عن منافسات البطولات الأفريقية في مراحلها الأولى يؤثر بشكل كبير في نتائج المباريات.

وأدار اللقاء طاقم حكام بقيادة الجامبي جاميه لامين والثنائي عبد العزيز بوليل جاوا وعمر داربوي مساعدين والحسن بابوكار حكما رابعا.