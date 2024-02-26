"بعد الفوز على طلائع الجيش".. الأهلي يصطدم بالزمالك في نهائي سوبر الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز نادي الأهلي على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد ضمن مواجهات نصف نهائي كأس سوبر كرة الطائرة.

وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية ليواجه الزمالك، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب اتحاد الشرطة.

وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الثلاثاء المقبل، بين بتروجيت وطلائع الجيش، في تمام الساعة السادسة مساء.

وتوج الأهلي بكأس سوبر الطائرة الموسم الماضي على حساب الزمالك للمرة الأولى في تاريخه، حيث يمتلك الثنائي بطولة واحدة من هذا القبيل.

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